Денис Макаров: своей игрой в Турции я был доволен

Нападающий «Крыльев Советов» Денис Макаров поделился мнением о турецком этапе своей карьеры. С января 2026 года футболист играл за «Кайсериспор». Он сыграл 13 матчей, где не отметился результативными действиями. Нынешним летом вингер присоединился к самарской команде.

— Что можешь сказать о турецком этапе карьеры?

— На самом деле интересно. Я всегда мечтал попробовать поиграть в топ-чемпионате. А турецкий чемпионат — это один из топовых. Считаю, что для себя взял огромные плюсы. Посмотрел на европейский футбол, поиграл с топовыми футболистами, командами. Я рад, что так получилось.

— Можно ли сказать, что получилось?

— Это уже другое. Главное — поиграть и попробовать. Да, по статистике понятно, хотелось большего. В целом своей игрой в Турции я был доволен, — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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