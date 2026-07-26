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«Интер» заинтересован в Кристиане Ромеро, спортивный директор подтвердил факт переговоров

«Интер» заинтересован в Кристиане Ромеро, спортивный директор подтвердил факт переговоров
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Миланский «Интер» заинтересован в подписании центрального защитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиана Ромеро. Слухи о переговорах с английским клубом подтвердил спортивный директор чемпионов Италии Пьеро Аузильо.

«Ромеро? Мы определённо пытаемся заключить сделку с игроком и «Тоттенхэмом». Такие вещи требуют времени, но интерес определённо есть. Посмотрим», — приводит слова Аузильо Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Ромеро хочет покинуть «Тоттенхэм», а в его подписании заинтересована испанская «Барселона». По данным СМИ, лондонский клуб оценивает Ромеро в € 50 млн, а сам игрок не против переезда в Италию.

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