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Назначение Пирло в сборную Италии под вопросом из‑за контракта с российским букмекером

Назначение Пирло в сборную Италии под вопросом из‑за контракта с российским букмекером
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Назначение Андреа Пирло на пост тренера сборной Италии находится под угрозой из-за контракта итальянца с российской букмекерской компанией, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, роль Пирло в качестве глобального посла российской букмекерской компании вызывает споры и затрудняет его возможное назначение. Из-за строгих итальянских правил регулирования рекламы азартных игр Пирло необходимо расторгнуть соглашение с букмекерской конторой, прежде чем подписывать контракт с Итальянской футбольной федерацией.

Ситуация вышла за пределы футбольного поля. Несколько итальянских политиков публично раскритиковали кандидатуру Пирло, настаивая на том, что будущий тренер национальной команды должен разорвать связи с российской компанией и принять на себя ответственность за свою новую общественную роль.

Официального подтверждения назначения пока нет. Ранее сообщалось, что Итальянская футбольная федерация достигла соглашения с Пирло после отказа Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти, однако сама федерация не прокомментировала ситуацию.

Напомним, Пирло выиграл чемпионат мира с Италией в 2006 году, а будучи тренером «Ювентуса», он завоевал Кубок Италии и Суперкубок Италии.

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