Барко: все ждут, что Месси продолжит, но матч в финале ЧМ был последним за сборную

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко предположил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси больше не сыграет за национальную команду после поражения от Испании (0:1 д. вр.) в финале чемпионата мира — 2026.

«Думаю, матч в финале чемпионата мира с Испанией, наверное, был последним для Месси за сборную. Конечно, все ждут, что Месси, может быть, продолжит. Но я считаю, что он уже сделал достаточно. Он лучший игрок в истории. Конечно, мы все очень расстроены, нам очень жаль. Но, наверное, это был его последний матч», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Всего на ЧМ-2026 Месси провёл восемь матчей. На счету 39-летнего футболиста восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.