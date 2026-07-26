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Барко: все ждут, что Месси продолжит, но матч в финале ЧМ был последним за сборную

Барко: все ждут, что Месси продолжит, но матч в финале ЧМ был последним за сборную
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Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко предположил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси больше не сыграет за национальную команду после поражения от Испании (0:1 д. вр.) в финале чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Думаю, матч в финале чемпионата мира с Испанией, наверное, был последним для Месси за сборную. Конечно, все ждут, что Месси, может быть, продолжит. Но я считаю, что он уже сделал достаточно. Он лучший игрок в истории. Конечно, мы все очень расстроены, нам очень жаль. Но, наверное, это был его последний матч», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Всего на ЧМ-2026 Месси провёл восемь матчей. На счету 39-летнего футболиста восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.

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