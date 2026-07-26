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«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Ювентусом» за защитника сборной Колумбии — CdS

«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Ювентусом» за защитника сборной Колумбии — CdS
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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» проявляют интерес к центральному защитнику сборной Колумбии и «Болоньи» Джону Лукуми. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, туринский клуб предложил € 18 млн за 28-летнего футболиста, однако получил отказ. Подчёркивается, «красные дьяволы» способны сделать более выгодное предложение для «Болоньи», но его сумма не называется.

На чемпионате мира 2026 года Лукуми сыграл пять матчей.

В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился голом и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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