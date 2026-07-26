Экс-вратарь «Барселоны» и «ПСЖ» проведёт сезон в «Мальорке» на правах аренды

Бывший вратарь «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенас временно покинул «Вильярреал», за который играл с августа 2025 года. 25-летний голкипер будет выступать за «Мальорку» в следующем сезоне на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мальорка» вылетела из испанской Ла Лиги в Сегунду по итогам минувшего сезона. В чемпионате Испании Тенас провёл 10 матчей за «жёлтую субмарину», пропустив 16 мячей. Контракт голкипера с клубом рассчитан до 2029 года.

Команда из Пальма-де-Мальорки завершила сезон на 18-й строчке турнирной таблицы испанского чемпионата с 42 набранными очками после 38 игр. Ближайший матч в Сегунде «Мальорка» проведёт на своём поле с «Вальядолидом» 15 августа.