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Карпин оценил финал чемпионата мира — 2026 между Испанией и Аргентиной

Карпин оценил финал чемпионата мира — 2026 между Испанией и Аргентиной
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о финале чемпионата мира – 2026 между сборными Испании и Аргентины, в котором «Фурия Роха» победила со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Смотрел чемпионат мира. Нормально, обыкновенно, как обычно. По игре финал понравился, нормально, Испания нормально», — приводит слова Карпина ТАСС.

В финале мирового первенства единственный гол на 106-й минуте забил нападающий испанской национальной команды Ферран Торрес. С 90+3-й минуты «альбиселесте» играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Эта победа стала второй для сборной Испании на чемпионатах мира. До этого «Фурия Роха» выиграла ЧМ-2010.

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