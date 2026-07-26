Карпин оценил финал чемпионата мира — 2026 между Испанией и Аргентиной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о финале чемпионата мира – 2026 между сборными Испании и Аргентины, в котором «Фурия Роха» победила со счётом 1:0.

«Смотрел чемпионат мира. Нормально, обыкновенно, как обычно. По игре финал понравился, нормально, Испания нормально», — приводит слова Карпина ТАСС.

В финале мирового первенства единственный гол на 106-й минуте забил нападающий испанской национальной команды Ферран Торрес. С 90+3-й минуты «альбиселесте» играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Эта победа стала второй для сборной Испании на чемпионатах мира. До этого «Фурия Роха» выиграла ЧМ-2010.

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