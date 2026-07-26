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Игрок «Крыльев Советов» Макаров поделился эмоциями от возвращения в РПЛ

Игрок «Крыльев Советов» Макаров поделился эмоциями от возвращения в РПЛ
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Нападающий «Крыльев Советов» Денис Макаров поделился эмоциями от возвращения в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу. С января 2026 года футболист играл за «Кайсериспор». Нынешним летом вингер присоединился к самарской команде.

— В целом всё хорошо. Рад вернуться в Премьер-Лигу, в хороший клуб «Крылья Советов». Поэтому прекрасные ощущения и эмоции.

— Удивился, что болельщики «Динамо» встретили тебя гулом?
— Мне вообще без разницы (улыбается). Если я отдал клубу пять лет и получил два раза третье место и финал Кубка… Если людям что-то не нравится, то это не мои проблемы, — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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