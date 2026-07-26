Винисиус чувствует себя недооценённым из-за интереса «Реала» к Олисе и Альваресу — AS

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор почувствовал себя недооценённым из-за интереса «сливочных» к форварду «Атлетико» Хулиану Альваресу и нападающему «Баварии» Майклу Олисе в последние недели. Об этом сообщает AS.

По информации источника, несмотря на высокий уровень игры бразильского вингера, «Королевский клуб» сначала приобрёл полузащитника Джуда Беллингема, а затем подписал форварда Килиана Мбаппе, из-за чего Винисиус почувствовал, что отошёл на второй план. При этом в «Реале» по-прежнему считают 26-летнего футболиста важным игроком команды. Винисиус хочет продолжить оставаться им в случае покупки испанским грандом вингера «Лейпцига» Яна Диоманда.

Винисиус и «Реал» желают продолжить сотрудничество, но не могут договориться об условиях продления контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Нападающий запрашивает зарплату € 20 млн в год по новому соглашению.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: