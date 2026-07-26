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Неймар отпраздновал гол за Сантос, имитируя игру в покер и гольф

Неймар отпраздновал гол за «Сантос», имитируя игру в покер и гольф
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Форвард «Сантоса» Неймар оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Бразилии сезона-2026 с «Шапекоэнсе», который завершился со счётом 2:2. Один из голов нападающий отпраздновал, имитируя раздачу игральных карт и игру в гольф.

Бразилия — Серия А . 20-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
2 : 2
Шапекоэнсе
Шапеко
1:0 Неймар – 36'     1:1 Marcinho – 52'     1:2 Ananias – 62'     2:2 Неймар – 89'    

Ранее Неймар подвергся критике в социальных сетях за участие в покерном турнире в Сан-Паулу. Несмотря на это, он не выходил на поле в последних матчах «Сантоса» как в чемпионате Бразилии, так и в Южноамериканском кубке.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

На данный момент у Неймара восемь голов и четыре ассиста в 16 матчах на клубном уровне в текущем сезоне. После 20 матчей «Сантос» с 22 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А.

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