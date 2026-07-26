Неймар отпраздновал гол за «Сантос», имитируя игру в покер и гольф

Форвард «Сантоса» Неймар оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Бразилии сезона-2026 с «Шапекоэнсе», который завершился со счётом 2:2. Один из голов нападающий отпраздновал, имитируя раздачу игральных карт и игру в гольф.

Ранее Неймар подвергся критике в социальных сетях за участие в покерном турнире в Сан-Паулу. Несмотря на это, он не выходил на поле в последних матчах «Сантоса» как в чемпионате Бразилии, так и в Южноамериканском кубке.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

На данный момент у Неймара восемь голов и четыре ассиста в 16 матчах на клубном уровне в текущем сезоне. После 20 матчей «Сантос» с 22 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А.