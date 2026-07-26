«МЮ» восхищается Тчуамени, трансфер осложняют его сумма и зарплата игрока — The National

«Манчестер Юнайтед» давно восхищается полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, который может быть продан с целью покупки Родри из «Манчестер Сити». Об этом сообщает The National.

По информации источника, французский футболист счастлив в «Реале», но открыт для идеи играть за «Манчестер Юнайтед», если «сливочные» решат продать его. Однако высокая трансферная стоимость и зарплата Тчуамени могут помешать осуществить эту сделку.

В минувшем сезоне Тчуамени принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: