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«МЮ» восхищается Тчуамени, трансфер осложняют его сумма и зарплата игрока — The National

«МЮ» восхищается Тчуамени, трансфер осложняют его сумма и зарплата игрока — The National
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«Манчестер Юнайтед» давно восхищается полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, который может быть продан с целью покупки Родри из «Манчестер Сити». Об этом сообщает The National.

По информации источника, французский футболист счастлив в «Реале», но открыт для идеи играть за «Манчестер Юнайтед», если «сливочные» решат продать его. Однако высокая трансферная стоимость и зарплата Тчуамени могут помешать осуществить эту сделку.

В минувшем сезоне Тчуамени принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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