«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух центральных полузащитников «Борнмута» — Daily Mail

Полузащитник сборной США Тайлер Адамс входит в число кандидатов, рассматриваемых «Манчестер Юнайтед» в рамках плана по укреплению опорной зоны в летнее трансферное окно. Как сообщает издание Daily Mail, американец может стать альтернативой полузащитнику Алексу Скотту, который также интересен «МЮ», но «Борнмут» отказывается рассматривать предложения по нему.

У обоих игроков осталось два года по контрактам с «Борнмутом». В отличие от Скотта, Адамс может быть доступен по относительно невысокой цене — около € 40 млн. «Юнайтед» хотел бы укрепить опорную зону после ухода бразильца Каземиро и вылета хавбека Мануэля Угарте из-за травмы колена. «МЮ» уже осуществил трансферы полузащитников Андрея Сантоса из «Челси» и Юри Тилеманса из «Астон Виллы».