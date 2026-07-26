«Печально всё». Форвард «Родины» Бакаев — о судействе в матче со «Спартаком»

Футболист «Родины» Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение своей команды от московского «Спартака» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, завершившемся со счётом 0:3.

«Мы не смогли забить «Спартаку» и не смогли удержать ворота сухими – вот, что не получилось. Эпизод со слетевшей бутсой? Жаль, что только этот момент запомнился по моей игре. Мне наступили сзади, бутса слетела. Судья сказал завязывать шнурки, хотя с ними всё было нормально. Он не увидел там фола. Не хочу обсуждать судейство. Печально всё», – приводит слова Бакаева Metaratings.

Следующий матч «Родина» проведёт с «Ростовом». Игра состоится 31 июля и начнётся в 20:00 мск.