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Печально все. Форвард Родины Бакаев — о судействе в матче со Спартаком

«Печально всё». Форвард «Родины» Бакаев — о судействе в матче со «Спартаком»
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Футболист «Родины» Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение своей команды от московского «Спартака» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, завершившемся со счётом 0:3.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Мы не смогли забить «Спартаку» и не смогли удержать ворота сухими – вот, что не получилось. Эпизод со слетевшей бутсой? Жаль, что только этот момент запомнился по моей игре. Мне наступили сзади, бутса слетела. Судья сказал завязывать шнурки, хотя с ними всё было нормально. Он не увидел там фола. Не хочу обсуждать судейство. Печально всё», – приводит слова Бакаева Metaratings.

Следующий матч «Родина» проведёт с «Ростовом». Игра состоится 31 июля и начнётся в 20:00 мск.

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