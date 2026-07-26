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«Полный бред». Макаров — о нежелании переходить в «Крылья» зимой из-за уровня команды

«Полный бред». Макаров — о нежелании переходить в «Крылья» зимой из-за уровня команды
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Новичок самарских «Крыльев Советов» Денис Макаров опроверг информацию об отказе от перехода в самарский клуб в зимнее трансферное окно.

— Ещё зимой был интерес «Крыльев». Тогда появилась информация, что ты отказался ехать туда из-за того, что ждёшь предложения от более сильных клубов.
— С моих слов это было сказано?

— Агент это опровергал.
— Образно, как я могу про свой родной город и область сказать такое? Конечно, всё это полный бред, — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В январе текущего года телеграм-канал «Мутко Против» сообщал, что Макаров отказался переходить в «Крылья Советов», поскольку ждёт предложений от клубов сильнее. Вторую половину прошлого сезона вингер провёл в турецком «Кайсериспоре».

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