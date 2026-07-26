Экс-игрок «Зенита» Лепёхин оценил шансы Соболева стать лучшим бомбардиром по итогам сезона

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин оценил перспективы форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в борьбе за звание лучшего бомбардира сезона. В матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (5:0) Соболев оформил дубль.

«Рад, что человек, от которого ждут голов, на протяжении полугода забивает их регулярно. Это из плюсов, что сейчас происходит в «Зените». В том числе благодаря Соболеву удалось стать чемпионом в прошлом сезоне. Такой человек нужен команде, которая борется за чемпионство. Очень даже возможно, что Александр станет лучшим бомбардиром в этом сезоне. В «Зените» это сделать проще, чем в другой команде, все шансы есть», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.