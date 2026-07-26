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Экс-игрок «Зенита» Лепёхин оценил шансы Соболева стать лучшим бомбардиром по итогам сезона

Экс-игрок «Зенита» Лепёхин оценил шансы Соболева стать лучшим бомбардиром по итогам сезона
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин оценил перспективы форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в борьбе за звание лучшего бомбардира сезона. В матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (5:0) Соболев оформил дубль.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Рад, что человек, от которого ждут голов, на протяжении полугода забивает их регулярно. Это из плюсов, что сейчас происходит в «Зените». В том числе благодаря Соболеву удалось стать чемпионом в прошлом сезоне. Такой человек нужен команде, которая борется за чемпионство. Очень даже возможно, что Александр станет лучшим бомбардиром в этом сезоне. В «Зените» это сделать проще, чем в другой команде, все шансы есть», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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