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Енисей — Велес, результат матча 26 июля 2026, счет 4:1, 3-й тур Первой лиги 2026/2027

«Енисей» уверенно обыграл «Велес» в матче 3-го тура Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались красноярский «Енисей» и «Велес» из Москвы. Игра проходила на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра выступил Виталий Молдован из Краснодара. Победу в матче со счётом 4:1 праздновала команда хозяев поля.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
4 : 1
Велес
Москва
1:0 Окладников – 11'     2:0 Окладников – 27'     3:0 Надольский – 51'     3:1 Тарасенко – 54'     4:1    

Первый мяч в игре забил нападающий «Енисея» Андрей Окладников, успешно реализовав 11-метровый удар на 12-й минуте. На 27-й минуте Окладников оформил дубль, снова забив гол с пенальти. Третий мяч в ворота «Велеса» на счету полузащитника Александра Надольского. Хавбек отличился на 51-й минуте. Спустя две минуты отставание в счёте до двух мячей сократил форвард столичной команды Захар Тарасенко. На 90+3-й минуте полузащитник красноярской команды Александр Ломакин забил четвёртый мяч в ворота команды гостей.

«Енисей» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. «Велес» также с шестью очками располагается на пятой строчке.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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