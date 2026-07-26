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Гюлер поделился первыми впечатлениями от работы с Моуринью в «Реале»

Гюлер поделился первыми впечатлениями от работы с Моуринью в «Реале»
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Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер поделился впечатлениями от работы с главным тренером Жозе Моуринью по завершении второй недели предсезонных тренировок.

«Для меня это прекрасная возможность поработать с такой легендой, как Моуринью. Он и его штаб очень чётко всё объясняют. Они также очень искренни за пределами поля.

В этот период самое важное — проработать физическую часть. Но также нужно слушать и учиться тому, о чём просит Моуринью, чтобы мы могли преуспеть на поле», — приводит слова Гюлера Sport.es.

«Реал» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды 11 июня. Моуринью возглавлял испанский гранд с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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