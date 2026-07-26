The National поделился информацией о травме защитника «МЮ» Лисандро Мартинеса

В «Манчестер Юнайтед» не беспокоятся из-за травмы защитника Лисандро Мартинеса, полученной в финале чемпионата мира 2026 года. В клубе понимают, что повреждение не является серьёзным и аргентинец должен восстановиться к началу сезона. Об этом сообщает The National.

28-летний защитник был заменён на 44-й минуте финала мирового первенства с Испанией (1:0).

В минувшем сезоне Мартинес принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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