Круговой заявил, что в ЦСКА поступило предложение по нему из Европы этим летом

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал об интересе к нему из Европы в летнее трансферное окно, отвечая на вопрос про одноклубника Дмитрия Баринова, которого, по данным СМИ, отказались отпускать в греческий АЕК.

— Говорят, Баринова этим летом не отпустили в АЕК. Тебя тоже куда-то не отпустили?

— Предложения были, да, но…

— От европейских клубов?

— Ну одно точно было, да.

— Откуда?

— Нормальная команда (смеётся).

— Не расстроился, что не перешёл?

— Нет. Да что говорить-то — я игрок ЦСКА, — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Данил Круговой выступает за ЦСКА с лета 2024 года. В московский клуб он перебрался из санкт-петербургского «Зенита».