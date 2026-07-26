Круговой заявил, что в ЦСКА поступило предложение по нему из Европы этим летом

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал об интересе к нему из Европы в летнее трансферное окно, отвечая на вопрос про одноклубника Дмитрия Баринова, которого, по данным СМИ, отказались отпускать в греческий АЕК.
— Говорят, Баринова этим летом не отпустили в АЕК. Тебя тоже куда-то не отпустили?
— Предложения были, да, но…
— От европейских клубов?
— Ну одно точно было, да.
— Откуда?
— Нормальная команда (смеётся).
— Не расстроился, что не перешёл?
— Нет. Да что говорить-то — я игрок ЦСКА, — приводит слова Кругового «РБ Спорт».
Данил Круговой выступает за ЦСКА с лета 2024 года. В московский клуб он перебрался из санкт-петербургского «Зенита».