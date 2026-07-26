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Арсенал подписал 16-летнего полузащитника Акселя Дончева из Кардифф Сити

«Арсенал» подписал 16-летнего полузащитника Акселя Дончева из «Кардифф Сити» — Романо
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Лондонский «Арсенал» подписал 16-летнего полузащитника «Кардифф Сити» Акселя Дончева. Хавбек уже прошёл медицинское обследование и подпишет контракт с «канонирами» в ближайшее время. Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

7 октября 2025 года Аксель Дончев вошёл в историю «Кардифф Сити», став самым молодым игроком основного состава клуба. Он вышел на замену в матче Кубка английской лиги с «Ньюпорт Каунти», когда ему было всего 15 лет и 234 дня.

Теперь Дончев продолжит своё развитие в системе «Арсенала». По итогам сезона-2025/2026 хавбек разделил награду лучшего воспитанника академии «Кардифф Сити» с Робертом Танкевичем.

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