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Бывший защитник «Локомотива» перешёл в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии

Бывший защитник «Локомотива» перешёл в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии
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Бывший защитник московского «Локомотива» Тин Едвай стал игроком клуба «Аль-Шабаб» из чемпионата Саудовской Аравии. О подписании контракта с 30-летним хорватским футболистом официально сообщила пресс-служба клуба в соцсети.

Последние три сезона Едвай провёл в чемпионате Греции в составе клуба «Панатинаикос». В минувшем сезоне на его счету 23 матча за команду во всех турнирах и четыре забитых мяча.

Фото: ФК «Аль-Шабаб»

В «Локомотив» Едвай переходил в июле 2021 года. Железнодорожники подписали четырёхлетний контракт с хорватом, заплатив немецкому «Байеру» € 4 млн. Летом 2023-го футболист присоединился к «Панатинаикосу» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт.

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