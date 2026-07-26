Баркола отказался продлевать контракт с «ПСЖ», «Ливерпуль» — главный претендент — Романо

Крайний нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола отказался подписывать новый контракт. Футболист сборной Франции открыт к уходу из команды нынешним летом. «Ливерпуль» является главным претендентом на 23-летнего вингера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Баркола играет за «ПСЖ» с лета 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: