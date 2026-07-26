«ПСЖ» рассмотрит предложения по Баркола только от € 120 млн — L’Équipe

«ПСЖ» готов продать крайнего нападающего Брэдли Баркола, отказавшегося продлевать контракт, только в случае предложения от € 120 млн. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, на текущий момент «Ливерпуль» лидирует в борьбе за вингера. «Бавария» также следит за 23-летним футболистом. «ПСЖ» хочет завершить другие вопросы, прежде чем рассматривать будущее французского нападающего.

Баркола играет за «ПСЖ» с лета 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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