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Заур Тедеев: ЦСКА должен бороться за чемпионство, но им надо усиливаться

Заур Тедеев: ЦСКА должен бороться за чемпионство, но им надо усиливаться
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Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о победе ЦСКА над «Балтикой» (2:1) в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги — 2026/2027, а также признался в симпатиях к армейцам.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Если не брать «Акрон» и «Ростов», я болею за ЦСКА. В своё время там работал Валерий Газзаев, играли осетинские футболисты, поэтому эта команда для меня особенная. Сейчас в ЦСКА молодой тренер Игдисамов, человек из системы. На мой взгляд, он очень успешный. Я ему всячески желаю удачи.

Вчерашний матч с «Балтикой» показал, что ЦСКА должен бороться за чемпионство, но с одним условием — им надо усиливаться. Если это произойдёт, мы будем видеть ЦСКА в фаворитах чемпионата. Сейчас меня не убеждает позиция центрального нападающего. Игроки с фланговых зон тоже нужны для усиления. Но при этом у ЦСКА очень хорошая средняя линия. Мне очень понравился Попович. Он ещё находится на стадии развития, но если прибавит в силовых способностях, станет хорошим игроком для нашего чемпионата», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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