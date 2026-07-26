Заур Тедеев: ЦСКА должен бороться за чемпионство, но им надо усиливаться

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о победе ЦСКА над «Балтикой» (2:1) в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги — 2026/2027, а также признался в симпатиях к армейцам.

«Если не брать «Акрон» и «Ростов», я болею за ЦСКА. В своё время там работал Валерий Газзаев, играли осетинские футболисты, поэтому эта команда для меня особенная. Сейчас в ЦСКА молодой тренер Игдисамов, человек из системы. На мой взгляд, он очень успешный. Я ему всячески желаю удачи.

Вчерашний матч с «Балтикой» показал, что ЦСКА должен бороться за чемпионство, но с одним условием — им надо усиливаться. Если это произойдёт, мы будем видеть ЦСКА в фаворитах чемпионата. Сейчас меня не убеждает позиция центрального нападающего. Игроки с фланговых зон тоже нужны для усиления. Но при этом у ЦСКА очень хорошая средняя линия. Мне очень понравился Попович. Он ещё находится на стадии развития, но если прибавит в силовых способностях, станет хорошим игроком для нашего чемпионата», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.