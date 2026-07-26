15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» принял решение по Мамардашвили и Алисону перед новым сезоном — TEAMtalk

«Ливерпуль» принял решение по Мамардашвили и Алисону перед новым сезоном — TEAMtalk
Комментарии

«Ливерпуль» решил отдать грузинского вратаря Георгия Мамардашвили в аренду на следующий сезон и оставить в команде бразильца Алисона. Как сообщает издание TeamTalk, 33-летний голкипер сборной Бразилии останется основным в «Ливерпуле» на будущий сезон.

Ранее сообщалось, что в трансфере Алисона был активно заинтересован итальянский «Ювентус». Однако владельцы «Ливерпуля» решили не отпускать вратаря в это трансферное окно.

По данным источника, после того, как английский клуб покинули опытные игроки Эндрю Робертсон и Мохамед Салах, руководство «Ливерпуля» приняло решение оставить голкипера, который долгие годы является основным. Мамардашвили же будет отдан в аренду в летнее трансферное окно.

Материалы по теме
Продажа «ПСЖ» в Мадрид, топ-цель «Краснодара», новый клуб Возиньи. Трансферы и слухи дня
Продажа «ПСЖ» в Мадрид, топ-цель «Краснодара», новый клуб Возиньи. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android