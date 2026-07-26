«Ливерпуль» принял решение по Мамардашвили и Алисону перед новым сезоном — TEAMtalk

«Ливерпуль» решил отдать грузинского вратаря Георгия Мамардашвили в аренду на следующий сезон и оставить в команде бразильца Алисона. Как сообщает издание TeamTalk, 33-летний голкипер сборной Бразилии останется основным в «Ливерпуле» на будущий сезон.

Ранее сообщалось, что в трансфере Алисона был активно заинтересован итальянский «Ювентус». Однако владельцы «Ливерпуля» решили не отпускать вратаря в это трансферное окно.

По данным источника, после того, как английский клуб покинули опытные игроки Эндрю Робертсон и Мохамед Салах, руководство «Ливерпуля» приняло решение оставить голкипера, который долгие годы является основным. Мамардашвили же будет отдан в аренду в летнее трансферное окно.