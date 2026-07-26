Вячеслав Колосков подвёл итог работы Карпина в сборной России за пять лет

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о работе Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России за пять лет. Карпин был назначен в национальную команду ровно пять лет назад.

«Дело в том, что нет критериев оценки работы Карпина в сборной России за пять лет. У любого тренера — это результат официальных соревнований, чемпионатов мира и Европы. Если говорить опосредованно, эти пять лет не прошли бесследно для российского футбола. Карпин за это время посмотрел не менее 60 футболистов разного возраста, сформировалась своя концепция подбора игроков, есть чёткие критерии вызова в сборную, он им и следует. У него есть видение развития российского футбола. Если брать результат и абстрагироваться от мест соперников в рейтинге, всё-таки успешно. Всего несколько неудачных игр за этот срок, а ещё меньше — с отрицательным результатом. Но эта оценка необъективна.

А ещё важный фактор — но это скорее оценка работы РФС — при любом сопернике стадионы были полные. Но вместе с тем игра команды не разочаровывала, поэтому они ходили», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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Как сборная России играет при Карпине: