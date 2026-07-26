15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль‑Наср не может подписывать новых игроков из-за долга в $ 200 млн

«Аль‑Наср» не может подписывать новых игроков из-за долга в $ 200 млн — Arriyadiyah
Комментарии

Саудовский «Аль‑Наср» с Криштиану Роналду в составе переживает серьёзные финансовые трудности: долг клуба превысил $ 200 млн. Из‑за кризиса руководству запретили подписывать новых игроков и тренеров — разрешения на сделки появятся только после того, как клуб восстановит финансовую стабильность за счёт собственных доходов и спонсорских поступлений. Об этом сообщает Arriyadiyah.

Чтобы выправить ситуацию, фонд публичных инвестиций Саудовской Аравии, который владеет «Аль‑Насром», ввёл ряд мер: ограничил часть финансовых полномочий управленцев и привлёк независимых консультантов. Один из возможных путей выхода из кризиса — продажа доли в клубе. Уже есть два серьёзных предложения о покупке части активов. При этом владельцы не хотят полностью расставаться с клубом и отдают предпочтение продаже лишь доли.

Материалы по теме
Роналду прилагает огромные усилия для перехода Бруну Фернандеша в «Аль-Наср» — 365scores
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android