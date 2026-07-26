«ПСЖ» оценивает Баркола в € 170 млн, ориентир — стоимость Роджерса и Андерсона — Джейкобс

«ПСЖ» оценивает потенциальную продажу крайнего нападающего Брэдли Баркола в € 170 млн. В качестве ориентира парижский клуб использует трансферы Моргана Роджерса в «Челси» за € 138 млн и Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» за € 135 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сумма в € 170 млн также учитывает тот факт, что Баркола дважды подряд выигрывал Лигу чемпионов, показал сильное выступление на чемпионате мира – 2026, и его 23-летний возраст. «Ливерпуль», проявляющий интерес к вингеру «ПСЖ», надеется снизить цену.

Главный тренер французского гранда Луис Энрике хочет видеть в команде только футболистов, преданных ей, и никому не гарантирует место в стартовом составе.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил об отказе Баркола продлевать контракт, заканчивающийся летом 2028 года.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: