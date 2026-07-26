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Аморим рассказал о сложностях трансформации Милана после ничьей с Селтиком

Аморим рассказал о сложностях трансформации «Милана» после ничьей с «Селтиком»
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Новый тренер «Милана» Рубен Аморим отметил, что футболисты клуба пока не до конца понимают требования к прессингу. Это заявление было сделано после товарищеского матча с «Селтиком», который завершился вничью 2:2. Аморим предупредил, что трансформация команды потребует времени, так как игрокам сложно освоить его тактические требования.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
2 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Дуран – 11'     2:0 Форрест – 27'     2:1 Камарда – 47'     2:2 Камарда – 53'    

«Думаю, это была хорошая тренировка. Конечно, нам ещё предстоит много работы, но ребята старались воплотить новые идеи. Мы пропустили именно из-за этого, но мне понравилось видеть команду, которая хочет немного изменить свою игровую модель. Нам нужно улучшить отдельные моменты, особенно вблизи собственных ворот, но это нормально.

Мысль о том, что нужно прессинговать на протяжении большей части матча, пока не до конца усвоена командой, но сама идея присутствует, я это чувствую. Мы станем сильнее физически, лучше будем понимать игровые ситуации и сможем действовать более стабильно.

Мы хотим лучше контролировать игру за счёт более продолжительного владения мячом. Мы над этим работаем: сейчас это пока даётся непросто, и иногда нам требуется слишком много времени, чтобы перейти на половину поля соперника, но процесс уже запущен», — приводит слова Аморима Goal.

Рубен Аморим возглавил «Милан» в середине июня. Контракт специалиста с клубом действует до июня 2028 года, но есть опция продления на один сезон.

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