Аморим рассказал о сложностях трансформации «Милана» после ничьей с «Селтиком»

Новый тренер «Милана» Рубен Аморим отметил, что футболисты клуба пока не до конца понимают требования к прессингу. Это заявление было сделано после товарищеского матча с «Селтиком», который завершился вничью 2:2. Аморим предупредил, что трансформация команды потребует времени, так как игрокам сложно освоить его тактические требования.

«Думаю, это была хорошая тренировка. Конечно, нам ещё предстоит много работы, но ребята старались воплотить новые идеи. Мы пропустили именно из-за этого, но мне понравилось видеть команду, которая хочет немного изменить свою игровую модель. Нам нужно улучшить отдельные моменты, особенно вблизи собственных ворот, но это нормально.

Мысль о том, что нужно прессинговать на протяжении большей части матча, пока не до конца усвоена командой, но сама идея присутствует, я это чувствую. Мы станем сильнее физически, лучше будем понимать игровые ситуации и сможем действовать более стабильно.

Мы хотим лучше контролировать игру за счёт более продолжительного владения мячом. Мы над этим работаем: сейчас это пока даётся непросто, и иногда нам требуется слишком много времени, чтобы перейти на половину поля соперника, но процесс уже запущен», — приводит слова Аморима Goal.

Рубен Аморим возглавил «Милан» в середине июня. Контракт специалиста с клубом действует до июня 2028 года, но есть опция продления на один сезон.