«Из трофеев отмечу серебряные медали в Египте». Губерниев — о пяти годах Карпина в сборной

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пяти годах работы Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России. Карпин был назначен в национальную команду ровно пять лет назад.

«Из трофеев Валерия Карпина отмечу серебряные медали в Египте — они были добыты в упорной борьбе. Очень сложно оценить его уровень, потому что мы не участвовали в турнирах, кроме египетского. Однако на сборную в регионах приходят люди, поэтому команда должна быть в полной боевой готовности. Но Карпину сложновато раскрыться в роли главного тренера в сборной на данный момент. У него были все шансы сделать это в «Динамо» год назад, но он не сумел. Поэтому ждём, когда наша сборная вернётся и Валерий Георгиевич реализует своё недюжинное тренерское мастерство», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Сборную России наградили серебряными медалями после проигрыша Египту в товарищеском матче (0:1).

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Как сборная России играет при Карпине: