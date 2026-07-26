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«Спартак» отреагировал на обращение Барко к болельщикам после признания игроком сезона

«Спартак» отреагировал на обращение Барко к болельщикам после признания игроком сезона
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Пресс-служба московского «Спартака» ответила полузащитнику Эсекьелю Барко, который выступил с обращением к болельщикам после признания лучшим игроком команды в минувшем сезоне. Аргентинец посвятил индивидуальную награду семье, а также поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку «с первого моего дня в Москве».

Фото: ФК «Спартак»

«Эсе, спасибо тебе за магию на поле!» — говорится в обращении пресс-службы «Спартака» к футболисту в телеграм-канале.

Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до лета следующего года. По данным СМИ, интерес к игроку проявляет «Ривер Плейт». Ранее сообщалось, что «Спартак» требует $ 7 млн за 50% прав на полузащитника.

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