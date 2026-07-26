«Ботафого» договорился об условиях перехода с Луисом Энрике из «Зенита» — источник

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике и «Ботафого» договорились об условиях перехода футболиста в клуб из Рио-де-Жанейро. Футболист, а также его беременная жена хотят вернуться в Бразилию. Об этом сообщают Canal do Anderson Motta и Canal do Manel на страницах в социальной сети X.

По информации источника, при первом предложении санкт-петербургского клуба по покупке полузащитника Данило «Ботафого» выдвинул вариант с его обменом на Энрике. Сине-бело-голубые согласились, однако игрок бразильской команды не захотел ехать в Россию, о чём он ранее сообщил публично. На текущий момент осуществление указанной сделки считается «отдалённой».

Переговоры между сторонами продолжаются. «Зенит» намерен улучшить предложение по трансферу Данило.

Энрике играл за «Ботафого» с 2024 по 2025 год, когда перешёл в российский клуб.

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