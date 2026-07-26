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Отдых Винисиуса Жуниора на Ямайке омрачил инцидент с багги

Отдых Винисиуса Жуниора на Ямайке омрачил инцидент с багги — The Touchline
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оказался в неприятной ситуации во время отдыха на Ямайке, сообщает The Touchline в соцсети.

По информации источника, форвард «сливочных» катался на багги с друзьями по территории курортного комплекса, но случайно съехал с обозначенной дорожки. Несмотря на тревожный характер инцидента, серьёзных последствий удалось избежать. Никто из находившихся в багги, включая Винисиуса и его друзей, не пострадал.

Ранее сообщалось, что Винисиус и «Реал» планируют продолжить сотрудничество, но не могут договориться об условиях продления контракта, который заканчивается летом 2027 года. Нападающий запрашивает зарплату более € 20 млн в год по новому соглашению.

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