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Григорян: Спартаку нужен нападающий‑киллер для борьбы за чемпионство

Григорян: «Спартаку» нужен «нападающий‑киллер» для борьбы за чемпионство
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Российский тренер Александр Григорян обсудил проблемы московского «Спартака» в контексте борьбы за чемпионство. В субботу, 25 июля, команда одержала победу над столичной «Родиной» со счётом 3:0 в домашнем матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Спартак» провёл отличный матч, а Хуан Карлос Карседо оставляет солидное впечатление как тренер. У него есть способность проводить локальные ротации по позициям, он грамотно использует Руслана Литвинова, и Манфред Угальде всё время открывается и обостряет. У «Спартака» всё великолепно!

Но мне видится, если «Спартак» хочет выиграть чемпионат, ему всё равно нужен «нападающий‑киллер». Угальде таковым проявил себя на каком‑то этапе, но так надо играть постоянно. Нужен форвард, который гарантированно забьёт хотя бы 15 голов за сезон. Использование «ложных девяток», например, Эсекьеля Барко, смотрибельно, но насколько это будет эффективно в борьбе за чемпионство?» — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Во 2-м утре «Спартак» сыграет с «Ахматом» в Грозном 2 августа.

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