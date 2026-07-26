Милан Гаич высказался о работе нового тренерского штаба ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о работе нового тренерского штаба армейцев. Летом в качестве главного тренера был утверждён российский специалист Дмитрий Игдисамов. В его штаб вошли тренеры Виталий Кафанов, Роман Адамов, Мурат Искаков, Денис Коростиченко и Пэтру Лэзэрэску.

«У нового тренерского штаба есть свои идеи. Сейчас есть новые специалисты, Дмитрий Игоревич держит всё под контролем, Виталий Витальевич Кафанов отвечает за стандарты. В целом довольны, команда прогрессирует. У них чёткие требования, мы стараемся их принять как можно быстрее», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.