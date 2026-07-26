В Италии на Пирло подана жалоба, возможен судебный иск из-за связи с Россией — СdS

Итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons намерена инициировать расследование в связи со спонсорским сотрудничеством Андреа Пирло с российской букмекерской компанией. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, это партнёрство вызывает споры относительно целесообразности назначения экс-футболиста на пост главного тренера сборной Италии. Новый президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Малаго рассматривает кандидатуру Пирло, но мнения в стране разделились. Codacons объявила о намерении подать жалобу в Управление по вопросам коммуникаций (AGCOM).

«Codacons подаст официальную жалобу в AGCOM с требованием начать расследование в связи с нарушением запрета на рекламу и спонсорство азартных игр и ставок на деньги», — говорится в заявлении организации.

Ассоциация также подчеркнула, что, если федерация футбола утвердит Пирло на должности тренера, будет подан иск в Административный суд для блокировки назначения.

В Codacons отмечают, что в соответствии с действующим законодательством Пирло не может занимать руководящие роли в итальянском футболе. Экс-футболист выступает в роли амбассадора российской букмекерской компании и ведёт рекламную деятельность через социальные сети, что является нарушением правовых норм.

Если AGCOM удовлетворит жалобу, Пирло может столкнуться с денежным штрафом в размере 20% от стоимости спонсорского контракта. Штраф может быть наложен на всех участников сделки — заказчика, рекламное агентство и самого амбассадора.