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Винисиус получит самую высокую зарплату в случае перехода в «Арсенал» — The Times

Винисиус получит самую высокую зарплату в случае перехода в «Арсенал» — The Times
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«Арсеналу» придётся сделать нападающего Винисиуса Жуниора самым высокооплачиваемым футболистом команды в случае его перехода из мадридского «Реала». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, лондонский клуб действительно рассматривает вариант с подписанием вингера на фоне разногласий о продлении его контракта со «сливочными».

Подчёркивается, на текущий момент самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала» является нападающий Букайо Сака с окладом около £ 15,6 млн (€ 18,2 млн) в год до вычета налогов. Зарплата Винисиуса в «Реале» составляет примерно € 14,9 млн после уплаты налогов. «Королевский клуб» предлагает футболисту оклад более € 20 млн, но он хочет около € 30 млн.

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