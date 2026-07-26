«Арсенал» готов предложить «Атлетико» € 100 млн + Дьёкереша за Хулиана Альвареса — Marca

«Арсенал» вступил в борьбу с «Барселоной» за трансфер нападающего Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико». Как сообщает издание Marca, «Арсенал» готовит испанцам предложение в размере € 100 млн + нападающий Виктор Дьёкереш.

По данным источника, «Атлетико» не намерен продавать Альвареса, но может открыться для переговоров, при условии, что это будет переход за пределы Испании и предложение будет существенным.

Сообщается, что последним предложением по Альваресу были € 100 млн от «Барселоны». Каталонцы тогда получили отказ. Интерес к аргентинцу также приписывают мадридскому «Реалу». Сам Альварес готов сменить клуб.