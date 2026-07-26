«Локомотив» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ-2026/2027

Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Сильянов, Морозов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Пиняев, Раков, Руденко.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Цаке, Богосавац, Адамов, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Жулио, Самородов, Мелкадзе.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» (1 августа), а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» (2 августа).

По итогам минувшего сезона железнодорожники набрали 53 очка и заняли третье место. Грозненская команда заработала 37 очков и расположилась на девятой строчке.

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