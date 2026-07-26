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Губерниев: у «Спартака» все шансы на чемпионство — с Карседо есть поступательное движение

Губерниев: у «Спартака» все шансы на чемпионство — с Карседо есть поступательное движение
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» обладает шансами на чемпионство в нынешнем сезоне. В субботу, 25 июля, красно-белые победили «Родину» (3:0) в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«В матче с «Родиной» «Спартак» двигался хорошо, создавал неплохо. Уровень футбольного понимания по этой игре почти такой же, как у Родри. Все шансы на чемпионство у красно-белых ещё есть. Наверное, им не нужно усиливаться — может быть, и так сойдёт. С этим тренером определённое поступательное движение есть. Уже надоело всем, что «Спартак» где-то болтается. Вот кубок взяли — молодцы. Надо им, конечно, и за чемпионство побороться, потому что нашему футболу нужен сильный «Спартак», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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Как появился «Спартак»:

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