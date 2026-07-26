Губерниев: у «Спартака» все шансы на чемпионство — с Карседо есть поступательное движение

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» обладает шансами на чемпионство в нынешнем сезоне. В субботу, 25 июля, красно-белые победили «Родину» (3:0) в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«В матче с «Родиной» «Спартак» двигался хорошо, создавал неплохо. Уровень футбольного понимания по этой игре почти такой же, как у Родри. Все шансы на чемпионство у красно-белых ещё есть. Наверное, им не нужно усиливаться — может быть, и так сойдёт. С этим тренером определённое поступательное движение есть. Уже надоело всем, что «Спартак» где-то болтается. Вот кубок взяли — молодцы. Надо им, конечно, и за чемпионство побороться, потому что нашему футболу нужен сильный «Спартак», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Как появился «Спартак»: