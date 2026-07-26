15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уход Винисиуса из «Реала» может повлиять на будущее Хулиана Альвареса в «Атлетико» — MD

Уход Винисиуса из «Реала» может повлиять на будущее Хулиана Альвареса в «Атлетико» — MD
Комментарии

Возможный уход нападающего Винисиуса Жуниора из «Реала» может отразиться на форварде «Атлетико» Хулиане Альваресе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» приостановил переговоры с бразильцем о новом контракте и готов продать игрока.

По данным СМИ, главным претендентом на Винисиуса является лондонский «Арсенал». «Пушкари», как сообщается, готовят предложение «Реалу», превышающее € 100 млн.

Если интерес «Арсенала» возрастёт и станет предметным, это сделает маловероятным переход Альвареса в клуб АПЛ. В таком случае, по информации издания, «ПСЖ» и «Барселона» останутся единственными реальными претендентами на трансфер аргентинца.

Материалы по теме
Продажа «ПСЖ» в Мадрид, топ-цель «Краснодара», новый клуб Возиньи. Трансферы и слухи дня
Продажа «ПСЖ» в Мадрид, топ-цель «Краснодара», новый клуб Возиньи. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android