15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сугубо медийная история». Kicker передал позицию «Баварии» о слухах про Олисе и «Реал»

«Сугубо медийная история». Kicker передал позицию «Баварии» о слухах про Олисе и «Реал»
Комментарии

Мадридский «Реал» никогда не проявлял интерес к крайнему нападающему «Баварии» Майклу Олисе. Сам футболист также не выражал желание покинуть мюнхенский клуб через своих агентов. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, внутри «Баварии» слухи о возможном переходе Олисе в испанский гранд оценивают как «сугубо медийную историю», которая возникла, только потому что «известный своей скрытностью» французский вингер никогда публично не комментировал и не опровергал подобные новости.

20 июня «Реал» сделал заявление, в котором сообщил об отсутствии прямых или косвенных контактов с Олисе.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

Материалы по теме
Винисиус чувствует себя недооценённым из-за интереса «Реала» к Олисе и Альваресу — AS

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android