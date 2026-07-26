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В академии Комо ввели строгие правила по ударам головой для юных футболистов

В академии «Комо» ввели строгие правила по ударам головой для юных футболистов
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Итальянский «Комо» ужесточил правила работы с воспитанниками академии — теперь в клубе строго регламентируют удары головой, чтобы защитить здоровье юных футболистов, сообщается на официальном сайте команды.

Ограничения дифференцированы по возрастам. Детям до 10 лет играть головой запрещено полностью — и на тренировках, и в матчах. Футболистам до 12 лет упражнения с ударами головой разрешают не чаще раза в месяц, при этом за одно занятие можно нанести не более пяти ударов. Для ребят до 13 лет такие тренировки допустимы не чаще раза в неделю — с тем же лимитом в пять ударов. При этом в официальных матчах игрокам этих возрастных групп играть головой нельзя.

Нововведения поддержал Рафаэль Варан — бывший защитник «Комо» и член образовательного совета клуба.

«Неоднократно подчёркивал, как важно внимательно относиться к ударам по голове в футболе и надёжно защищать детей. Для юных футболистов оптимальный подход — это понятные правила, профессиональная работа тренеров и культура, где на первом месте — безопасность и благополучие ребят.

Такая система минимизирует лишние контакты в раннем возрасте, когда мозг ещё формируется, а позже даёт возможность осваивать этот навык грамотно — постепенно и под контролем», — приводит слова Варана сайт «Комо».

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