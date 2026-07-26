Черчесов рассказал, чего ждёт от «Ахмата» в матче с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от игры своей команды в матче с «Локомотивом» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Жду сегодня того, что мы наигрывали, хотели и показали в контрольных матчах. Хочу увидеть команду, которая выходит на поле и выигрывает.

Из новичков у нас в стартовом составе Адамов и Ромао. Если первый чётко знаком с лигой, бразилец — нет. Остальные новички тоже хотят выйти на поле. Выйдут ли они? Ход матча нам будет диктовать, какие изменения делать в составе.

Что касается того, что у «Локомотива» нет профильного нападающего, будем отталкиваться от себя. Нам нужно войти в игру, знаем, чего сами хотим и как играет соперник. Всё покажет матч», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата» в телеграм-канале.

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