Денис Макаров: Чалов забивал «Реалу». Считаете, не идёт карьера?

Футболист «Крыльев Советов» Денис Макаров высказался об экс-одноклубнике Фёдоре Чалове. Вторую половину сезона-2025/2026 оба игрока провели в турецком клубе «Кайсериспор», который по итогам сезона вылетел из элитного дивизиона.

«Чалов — хороший нападающий, один из лучших в России. Связка с ним — прекрасно. У всех бывают спады. Человек забивал мадридскому «Реалу». Считаете, не идёт карьера?» — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Фёдор Чалов забивал «Реалу» в декабре 2018 года, когда ЦСКА одержал выездную победу над мадридцами (3:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2018/2019. Сейчас форвард принадлежит ПАОКу и восстанавливается от травмы.