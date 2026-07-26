15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Макаров: Чалов забивал «Реалу». Считаете, не идёт карьера?

Денис Макаров: Чалов забивал «Реалу». Считаете, не идёт карьера?
Комментарии

Футболист «Крыльев Советов» Денис Макаров высказался об экс-одноклубнике Фёдоре Чалове. Вторую половину сезона-2025/2026 оба игрока провели в турецком клубе «Кайсериспор», который по итогам сезона вылетел из элитного дивизиона.

«Чалов — хороший нападающий, один из лучших в России. Связка с ним — прекрасно. У всех бывают спады. Человек забивал мадридскому «Реалу». Считаете, не идёт карьера?» — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Фёдор Чалов забивал «Реалу» в декабре 2018 года, когда ЦСКА одержал выездную победу над мадридцами (3:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2018/2019. Сейчас форвард принадлежит ПАОКу и восстанавливается от травмы.

Материалы по теме
Продажа «ПСЖ» в Мадрид, топ-цель «Краснодара», новый клуб Возиньи. Трансферы и слухи дня
Продажа «ПСЖ» в Мадрид, топ-цель «Краснодара», новый клуб Возиньи. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android