«Фулхэм» готовит крупное предложение по форварду «Реала» — Моретто

Английский «Фулхэм» готов выложить крупную сумму за трансфер нападающего «Реала» Гонсало Гарсии — именно этого игрока новый тренер клуба Альваро Арбелоа хочет видеть в составе. Испанец стремится подписать форварда, с которым ранее работал в Мадриде. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети.

Согласно информации из испанских СМИ, «Реал» готов рассмотреть возможность продажи Гарсии.

В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за основную команду мадридцев 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее Гонсало Гарсия выступал за молодёжную команду «Реал Мадрид Кастилья», где в сезоне-2024/2025 отметился 30 забитыми мячами в 73 встречах.