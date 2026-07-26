«Манчестер Юнайтед» может включить Рашфорда в сделку по переходу Коне из «Ромы» — GdS

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Ромы» Ману Коне. «Волки» оценивают 25-летнего футболиста в € 60 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в руководстве «красных дьяволов» нет единого мнения о целесообразности покупки Коне за указанную сумму. «Манчестер Юнайтед» намерен попробовать снизить цену на игрока сборной Франции. С этой целью манкунианцы могут включить в сделку нападающего Маркуса Рашфорда.

Однако препятствием способна стать зарплата англичанина в € 11 млн за сезон. Более вероятным является вариант с арендой Рашфорда в «Рому», при которой большую часть зарплаты выплачивает английский клуб.

Сколько зарабатывают футболисты: