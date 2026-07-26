Жофре Матеу объяснил, почему Кукурелья, будучи болельщиком «Барселоны», перешёл в «Реал»

Бывший футболист «Барселоны» Жофре Матеу поделился мнением о переходе защитника сборной Испании Марка Кукурельи из «Челси» в «Реал». С 2012 по 2019 год испанец выступал за молодёжные команды сине-гранатовых.

— Если бы вы, будучи болельщиком «Барселоны», как в случае с Кукурельей, покинули клуб, а через несколько лет вас пригласил бы «Реал», вы бы пошли?

— Вероятно, да. Как только игрок попадает в профессиональный футбол, на него ложится множество обязанностей, не зависящих от него лично. Контракты, престиж, жизненные планы… Переход в «Реал» подразумевает многое. Если бы он отказался, я бы сказал, что он предаёт профессию.

Если у тебя нет ничего лучше, ты должен уйти. Кукурелья — защитник мирового класса, поэтому он подписал контракт с «Реалом». Отказаться от этого просто потому, что он был болельщиком «Барселоны» в детстве… Не знаю, ты уже не ребёнок, а взрослый и работаешь. Вот что я думаю, — приводит слова Матеу Sport.es.