Экс-игрок «Барселоны» назвал трёх форвардов, которые лучше Альвареса за € 150 млн

Бывший футболист «Барселоны» Жофре Матеу высказался против потенциального перехода в каталонский клуб форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса, а также назвал игроков, которые, по его мнению, больше подойдут сине-гранатовым. По данным СМИ, сделка оценивается в € 150 млн.

— Вы бы заплатили € 150 млн за Хулиана Альвареса?

— Нет, нет…

— Почему?

— Я бы даже € 100 млн не заплатил… Он мне нравится, думаю, если Альварес придёт, «Барса» подпишет отличного игрока. Это очевидно. Но он меня совсем не впечатляет. Не за такую ​​цену. Конечно, если бы пришли Холанд или Кейн, я бы поставил их выше Хулиана с большим отрывом, если мы говорим об игроках, способных выигрывать титулы.

Как я уже сказал, вижу в нём хорошего игрока, но не думаю, что он доказал свою состоятельность в «Атлетико», поэтому «Барсе» не стоит его переманивать. Он этого не показал. У него были хорошие отрезки. Но если ты не был феноменальным игроком в «Атлетико», зачем ты «Барселоне»? Если бы я выбирал, это был бы Гарри Кейн, я бы посмотрел на такого игрока, как Влахович. Если мы вернём его в лучшую форму.

— Хулиан забил почти 30 голов в свой первый год в «Атлетико». Он определённо улучшил бы свои показатели в «Барселоне».

— Абсолютно, он определённо улучшил бы их. Всё, что я говорю, связано с ценой. Например, Луис Суарес из «Спортинга» дешевле, думаю, вместе с Ольмо, Педри и Ламином [Ямалем] он оказал бы огромное влияние на атаку. Он мог бы забить больше 35 голов. Но Хулиан, если не учитывать цену, безусловно, фантастический игрок, — приводит слова Матеу Sport.es.