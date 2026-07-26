Экс-игрок «Барселоны» назвал трёх форвардов, которые лучше Альвареса за € 150 млн

Бывший футболист «Барселоны» Жофре Матеу высказался против потенциального перехода в каталонский клуб форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса, а также назвал игроков, которые, по его мнению, больше подойдут сине-гранатовым. По данным СМИ, сделка оценивается в € 150 млн.
— Вы бы заплатили € 150 млн за Хулиана Альвареса?
— Нет, нет…
— Почему?
— Я бы даже € 100 млн не заплатил… Он мне нравится, думаю, если Альварес придёт, «Барса» подпишет отличного игрока. Это очевидно. Но он меня совсем не впечатляет. Не за такую цену. Конечно, если бы пришли Холанд или Кейн, я бы поставил их выше Хулиана с большим отрывом, если мы говорим об игроках, способных выигрывать титулы.
Как я уже сказал, вижу в нём хорошего игрока, но не думаю, что он доказал свою состоятельность в «Атлетико», поэтому «Барсе» не стоит его переманивать. Он этого не показал. У него были хорошие отрезки. Но если ты не был феноменальным игроком в «Атлетико», зачем ты «Барселоне»? Если бы я выбирал, это был бы Гарри Кейн, я бы посмотрел на такого игрока, как Влахович. Если мы вернём его в лучшую форму.
— Хулиан забил почти 30 голов в свой первый год в «Атлетико». Он определённо улучшил бы свои показатели в «Барселоне».
— Абсолютно, он определённо улучшил бы их. Всё, что я говорю, связано с ценой. Например, Луис Суарес из «Спортинга» дешевле, думаю, вместе с Ольмо, Педри и Ламином [Ямалем] он оказал бы огромное влияние на атаку. Он мог бы забить больше 35 голов. Но Хулиан, если не учитывать цену, безусловно, фантастический игрок, — приводит слова Матеу Sport.es.