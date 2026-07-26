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Локомотив будет отталкиваться от своей игры. Галактионов — о матче с Ахматом

«Локомотив» будет отталкиваться от своей игры». Галактионов — о матче с «Ахматом»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что команда не будет адаптироваться к стилю игры грозненского «Ахмата» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Встреча между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится в Москве сегодня, 26 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Перерыв
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'    

— Есть ли у «Локомотива» чемпионские амбиции в новом сезоне?
— «Локомотив» — большой клуб априори, мы должны ставить большие задачи. Подготовка к матчу проходила в штатном режиме. Команда провела несколько контрольных матчей, все футболисты здоровы. Понимаем силу соперника, знаем, как они укомплектовали состав, но отталкиваться мы будем от своей игры.

— У вас нет профильных центральных нападающих, как будет выглядеть атакующая линия «Локомотива»?
— Мы немного изменили нашу модель игры, предложили новые роли игрокам. В контрольных матчах футболисты отработали игру на новых позициях. Нам нужно было оперативно реагировать на изменения в межсезонье, что мы и постарались сделать.

— Это будет 4–4–2?
— Это будет модель игры, где каждый способен дополнять и взаимодействовать друг с другом, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

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