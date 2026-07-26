«Локомотив» будет отталкиваться от своей игры». Галактионов — о матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что команда не будет адаптироваться к стилю игры грозненского «Ахмата» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Встреча между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится в Москве сегодня, 26 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

— Есть ли у «Локомотива» чемпионские амбиции в новом сезоне?

— «Локомотив» — большой клуб априори, мы должны ставить большие задачи. Подготовка к матчу проходила в штатном режиме. Команда провела несколько контрольных матчей, все футболисты здоровы. Понимаем силу соперника, знаем, как они укомплектовали состав, но отталкиваться мы будем от своей игры.

— У вас нет профильных центральных нападающих, как будет выглядеть атакующая линия «Локомотива»?

— Мы немного изменили нашу модель игры, предложили новые роли игрокам. В контрольных матчах футболисты отработали игру на новых позициях. Нам нужно было оперативно реагировать на изменения в межсезонье, что мы и постарались сделать.

— Это будет 4–4–2?

— Это будет модель игры, где каждый способен дополнять и взаимодействовать друг с другом, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».